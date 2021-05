Mille migranti oggi a Lampedusa. Sindaco invoca sostegno Ue, Salvini chiede incontro con Draghi (Di domenica 9 maggio 2021) 14 sbarchi in 18 ore, oltre 1.400 arrivi nell'hotspot. Allo studio una cabina di regia con i ministeri di Interno, Difesa ed Esteri per affrontare insieme il dossier Leggi su tg.la7 (Di domenica 9 maggio 2021) 14 sbarchi in 18 ore, oltre 1.400 arrivi nell'hotspot. Allo studio una cabina di regia con i ministeri di Interno, Difesa ed Esteri per affrontare insieme il dossier

LegaSalvini : MIGRANTI, QUASI MILLE ARRIVI A LAMPEDUSA. E SALVINI VA ALL'ATTACCO: 'SUBITO UN INCONTRO CON DRAGHI' - fattoquotidiano : Lampedusa, cinque sbarchi in mattinata. Quasi mille migranti approdati sull’isola - Corriere : Migranti, a Lampedusa mille sbarcati in poche ore. Salvini: «Subito vertice con Draghi» - leone150872 : RT @Signorasinasce: Decimo sbarco a #Lampedusa, approdati oltre mille #clandestini : da domani i trasferimenti - IStajano : RT @HoaraBorselli: Serie di sbarchi a Lampedusa, arrivati oltre mille migranti in poche ore Agenzia_Ansa Immobilismo Lamorgese #lamorges… -