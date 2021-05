Advertising

fcin1908it : Luigi Prisco: “Sorpasso al Milan una goduria. Gli Zhang mi piacciono. Mio padre mi nascose…” - RepFcInter : Luigi Prisco: 'Inter per forza, Peppino nascondeva l'esistenza di altre squadre. Conte? Sembra il Trap' -

Ultime Notizie dalla rete : Luigi Prisco

La Repubblica

MILANO - Non lo ha mai chiamato papà. "Sempre Peppino, come lo conoscevano tutti"., 67 anni, è figlio dell'uomo che per una vita è stato l'anima dell'Inter, e che dell'interismo ha incarnato lo spirito verace, politicamente scorretto, irriducibilmente antimilanista. "......nei ringraziamenti di quattro volumi della saga diAlfredo Ricciardi, il celebre personaggio di Maurizio de Giovanni , protagonista della serie televisiva vista su Rai 1. A Sabrina, ...Intervistato da Repubblica, Luigi Prisco, figlio del mitico dirigente nerazzurro, racconta la sua passione e quella del padre per l'Inter ...Parla il figlio del mitico dirigente nerazzurro: "Che goduria, il Milan non ha mai vinto uno scudetto scavalcandoci". E sullo stadio: ...