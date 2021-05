Covid, 494 nuovi positivi in Sicilia: regione ottava per numero di contagi (Di domenica 9 maggio 2021) Sono 494 i nuovi positivi al Covid 19 in Sicilia, su 14.337 tamponi processati, con una incidenza del 3,4%, in leggero aumento rispetto a ieri. La regione è ottava per numero di contagi giornalieri. Le vittime sono state 14 e portano il totale a 5.560. Il numero degli attuali positivi è di 22.145 con decremento il Mattino di Sicilia - Notizie dalla Sicilia. Leggi su ilmattinodisicilia (Di domenica 9 maggio 2021) Sono 494 ial19 in, su 14.337 tamponi processati, con una incidenza del 3,4%, in leggero aumento rispetto a ieri. Laperdigiornalieri. Le vittime sono state 14 e portano il totale a 5.560. Ildegli attualiè di 22.145 con decremento il Mattino di- Notizie dalla

