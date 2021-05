Catania-Foggia 1-3, passano i Satanelli: i promossi e i bocciati (Di domenica 9 maggio 2021) Catania-Foggia giocata oggi alle 17.30 al “Massimino”, termina con il punteggio di 3-1 per gli ospiti, che approdano così al secondo turno dei playoff della Serie C. Etnei ko, rossoneri al settimo cielo, che ora affronteranno il Bari, in un derby che più di fuoco non potrebbe essere. Così la cronaca dell’incontro, i promossi e i bocciati. Il primo tempo di Catania-Foggia Solo 30? e Maldonado impegna Fumagalli con un destro dalla distanza, ma il portiere ospite respinge al meglio. All’8? minuto lo stesso numero 15 etneo ci riprova su di un calcio di punizione, ma ancora una volta trova l’opposizione dell’estremo difensore rossonero. Otto minuti dopo Dall’Oglio spara in porta di destro, ma la sfera si limita a scheggiare la parte alta della traversa. Al 18? è la volta di Reginaldo, ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 9 maggio 2021)giocata oggi alle 17.30 al “Massimino”, termina con il punteggio di 3-1 per gli ospiti, che approdano così al secondo turno dei playoff della Serie C. Etnei ko, rossoneri al settimo cielo, che ora affronteranno il Bari, in un derby che più di fuoco non potrebbe essere. Così la cronaca dell’incontro, ie i. Il primo tempo diSolo 30? e Maldonado impegna Fumagalli con un destro dalla distanza, ma il portiere ospite respinge al meglio. All’8? minuto lo stesso numero 15 etneo ci riprova su di un calcio di punizione, ma ancora una volta trova l’opposizione dell’estremo difensore rossonero. Otto minuti dopo Dall’Oglio spara in porta di destro, ma la sfera si limita a scheggiare la parte alta della traversa. Al 18? è la volta di Reginaldo, ...

Advertising

CalcioFoggiaoff : #FullTime È finitaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa È finitaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Clamoroso al 'Cibali'...ah no al… - dony_467 : RT @CalcioFoggiaoff: #FullTime È finitaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa È finitaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Clamoroso al 'Cibali'...ah no al #Massimin… - SilvioG92 : RT @CalcioFoggiaoff: #FullTime È finitaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa È finitaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Clamoroso al 'Cibali'...ah no al #Massimin… - CalcioWebPuglia : Il Foggia è super. Batte il Catania 1-3 e passa il turno - SoyCalcio_ : ?? FINALES en la 1º ronda del Play Off de ascenso a Serie B ?? Cesena 2-1 Mantova Lecco 1-4 Grosseto ?? ?? AlbinoLeffe… -