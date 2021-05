La libraia che non vende il libro di Giorgia Meloni: “Mejo pane e cipolla” (Di sabato 8 maggio 2021) Siamo a Roma, nella periferia della Capitale, e una libraia di Tor Bella Monaca spiega orgogliosamente che non esporrà e non venderà il libro di Giorgia Meloni. “So scelte”. Alessandra Laterza, Lei si chiama Alessandra Laterza e il suo annuncio su Facebook è diventato virale: perché “Io sono Giorgia”, edito da Rizzoli, potrebbe attirare clienti, e in questo periodo di crisi economica farebbe davvero comodo a una libraia di Tor Bella Monaca, in zona Le Torri, anche perché quella di Alessandra Laterza è l’unica del circondario. Eppure lei, spiega, preferisce mangiare pane e cipolla piuttosto che guadagnare qualcosa vendendo il libro: Io sono una libraia e questo libro ... Leggi su nextquotidiano (Di sabato 8 maggio 2021) Siamo a Roma, nella periferia della Capitale, e unadi Tor Bella Monaca spiega orgogliosamente che non esporrà e nonrà ildi. “So scelte”. Alessandra Laterza, Lei si chiama Alessandra Laterza e il suo annuncio su Facebook è diventato virale: perché “Io sono”, edito da Rizzoli, potrebbe attirare clienti, e in questo periodo di crisi economica farebbe davvero comodo a unadi Tor Bella Monaca, in zona Le Torri, anche perché quella di Alessandra Laterza è l’unica del circondario. Eppure lei, spiega, preferisce mangiarepiuttosto che guadagnare qualcosando il: Io sono unae questo...

