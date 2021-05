Hamilton '100 pole, non ci credo. Sono in estasi' (Di sabato 8 maggio 2021) "Non ci credo. Nel 2013 non avremmo mai pensato di arrivare alla pole numero 100. Sono in estasi". Queste le prime parole di Lewis Hamilton dopo le qualifiche del Gp di Spagna di Formula 1. "Questo ... Leggi su sport.tiscali (Di sabato 8 maggio 2021) "Non ci. Nel 2013 non avremmo mai pensato di arrivare allanumero 100.in". Queste le prime parole di Lewisdopo le qualifiche del Gp di Spagna di Formula 1. "Questo ...

Ultime Notizie dalla rete : Hamilton 100 Formula 1, qualifiche Gp di Spagna: pole Hamilton, è la numero 100 in carriera Il campione del mondo di Formula 1 Lewis Hamilton ha conquistato la pole position numero 100 in carriera segnando il miglior tempo con la sua Mercedes nelle qualifiche del Gp di Spagna, quarta prova del Mondiale di Formula 1 2021. Il ...

Hamilton: 'Cento pole? Emozionato come la prima volta' L'emozione della prima volta. Invece è la centesima volta che Lewis Hamilton parte in pole position in un GP di Formula 1. È successo in Spagna, sul circuito del Montmelò, dove il sette volte Campione del Mondo della Mercedes scatta in prima fila ininterrottamente dal ...

Lewis Hamilton, 100 pole position: tutti i suoi record in Formula 1. FOTO Sky Sport Pagelle qualifiche GP Spagna Barcellona 2021: Hamilton devastante, super Leclerc Le pagelle delle qualifiche del Gran Premio di Spagna a Barcellona di Formula 1. Devastante Lewis Hamilton, giunto alla pole numero 100. Tiene dietro Max Verstappen e Valtteri Bottas, come sempre gli ...

Hamilton firma la pole position numero 100 in Spagna Si sprecano gli aggettivi per l’ennesima grande pole position di Lewis Hamilton, la numero 100 in carriera (26 con la Mc Laren e 74 con la Mercedes), un numero spaventoso se confrontato con quelle con ...

