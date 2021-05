Francia, valanghe nelle Alpi in Savoia: 7 morti (Di sabato 8 maggio 2021) Sette persone sono morte nelle Alpi francesi, vittime di valanghe in due diverse località della Savoia. Una prima valanga ha colpito due gruppi nei pressi della cittadina di Valloire, provocando la ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 8 maggio 2021) Sette persone sono mortefrancesi, vittime diin due diverse località della. Una prima valanga ha colpito due gruppi nei pressi della cittadina di Valloire, provocando la ...

