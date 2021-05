F1 oggi, GP Spagna 2021: orari FP3 e qualifiche, tv, streaming, programma Sky e TV8 (Di sabato 8 maggio 2021) oggi, sabato 8 maggio, sarà il giorno della FP3 e delle qualifiche del GP di Spagna, quarto round del Mondiale 2021 di F1. Sul circuito del Montmeló le squadre e i piloti avranno un obiettivo: ottenere il miglior tempo possibile per occupare una piazzola privilegiata in griglia di partenza la domenica. Su di un tracciato come quello catalano il time-attack avrà un’importanza rilevante: il sorpasso è merce rara e le modifiche nell’ultimo settore rendono ardite certe iniziative. Pertanto, sul filo del rasoio si vivrà l’appuntamento delle qualifiche e per arrivarci al meglio le prove libere 3 saranno l’ultimo appello per verificare che il tutto sia in ordine. La Mercedes ha iniziato alla grande questo weekend: Lewis Hamilton e Valtteri Bottas hanno occupato nei due turni di libere del venerdì i primi due ... Leggi su oasport (Di sabato 8 maggio 2021), sabato 8 maggio, sarà il giorno della FP3 e delledel GP di, quarto round del Mondialedi F1. Sul circuito del Montmeló le squadre e i piloti avranno un obiettivo: ottenere il miglior tempo possibile per occupare una piazzola privilegiata in griglia di partenza la domenica. Su di un tracciato come quello catalano il time-attack avrà un’importanza rilevante: il sorpasso è merce rara e le modifiche nell’ultimo settore rendono ardite certe iniziative. Pertanto, sul filo del rasoio si vivrà l’appuntamento dellee per arrivarci al meglio le prove libere 3 saranno l’ultimo appello per verificare che il tutto sia in ordine. La Mercedes ha iniziato alla grande questo weekend: Lewis Hamilton e Valtteri Bottas hanno occupato nei due turni di libere del venerdì i primi due ...

Advertising

ERDAL1822 : RT @RColegioEspana: Oggi venerdì 7 maggio alle ore 14.00 si svolgeranno le esequie del Maestro Tamminga. L'ultimo saluto al maestro e caro… - ChericiStefano : @Giorgiolaporta Però in Spagna succede anche oggi, perché in molte cose sono anni indietro - RColegioEspana : RT @RColegioEspana: Oggi venerdì 7 maggio alle ore 14.00 si svolgeranno le esequie del Maestro Tamminga. L'ultimo saluto al maestro e caro… - marcospqr3 : @matteosalvinimi Ma cosa stai dicendo! Il modello Madrid ha fatto il record di morti C19 in Spagna-come la Lega in… - JioH501 : @GiantasOO Villar com Mou lo vedo male male, a febbraio mi gasava da matti, oggi valuterei offerte visto che in Spagna piace. -