Csm | Morra | “Davigo mi mostrò verbali Amara | mi disse di Ardita e loggia e trasecolai”

(Di sabato 8 maggio 2021) “Ricordo semplicemente che era molto caldo quando incontrai il dottor, può essere certamente giugno dell’anno scorso, ma non ricordo esattamente il giorno. Ci incontrammo nello studio dial Csm.misemplicemente che sul dottorsi stava adombrando un sospetto assai grave, e cioè che fosse in qualche modo organico a unamassonica segreta, occulta, in base alle dichiarazioni, io ricordo questo poi magari ricordo male, di un collaboratore di giustizia”. A dirlo all’AdnKronos è il senatore Nicola, presidente della Commissione Antimafia, che ieri ha riferito formalmente alla procura di Roma fatti relativi alla questionedi cui era a diretta conoscenza. “Anche perché – aggiunge ...

Le rivelazioni di''Ricordo semplicemente che era molto caldo quando incontrai il dottor ... Ci incontrammo nello studio di Davigo al. Davigo mi disse semplicemente che sul dottor Ardita si ...... che sarà interrogato oggi a Roma) all'allora consigliere delPiercamillo Davigo nell'aprile del 2020, a Milano.ha affermato di essere stato informato proprio da Davigo. Oggi il Fatto ...Davigo nella bufera per i verbali segreti. La smentita del vicepresidente del Csm David Ermini: "È falso che io abbia ricevuto informative, rapporti o note scritte" ...È in corso, in ufficio diverso dalla sede della Procura di Roma di piazzale Clodio, l'interrogatorio del pm di Milano Paolo Storari, indagato per rivelazione del segreto d'ufficio per avere consegnato ...