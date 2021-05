Covid, “da 15 maggio via quarantena per Paesi Ue” (Di sabato 8 maggio 2021) Dal 15 maggio stop alla mini quarantena per le persone provenienti dai Paesi europei. Si è svolto questa mattina un tavolo operativo organizzato dal ministro degli Esteri Luigi Di Maio e dal ministro della salute Roberto Speranza sulle riaperture ai turisti stranieri in vista del periodo estivo. A quanto si apprende, dal 15 maggio verrà superata la mini quarantena per le persone provenienti dai Paesi europei. Lo stesso varrà anche per i cittadini provenienti da Regno Unito e Israele. Per entrare in Italia da Ue, Gb ed Israele, ed evitare la quarantena, basterà presentare un tampone negativo o provare di essere stati vaccinati. In alternativa, avrà la medesima possibilità chi ha già contratto il Covid negli ultimi sei mesi. Di fatto si tratta delle ... Leggi su italiasera (Di sabato 8 maggio 2021) Dal 15stop alla miniper le persone provenienti daieuropei. Si è svolto questa mattina un tavolo operativo organizzato dal ministro degli Esteri Luigi Di Maio e dal ministro della salute Roberto Speranza sulle riaperture ai turisti stranieri in vista del periodo estivo. A quanto si apprende, dal 15verrà superata la miniper le persone provenienti daieuropei. Lo stesso varrà anche per i cittadini provenienti da Regno Unito e Israele. Per entrare in Italia da Ue, Gb ed Israele, ed evitare la, basterà presentare un tampone negativo o provare di essere stati vaccinati. In alternativa, avrà la medesima possibilità chi ha già contratto ilnegli ultimi sei mesi. Di fatto si tratta delle ...

Advertising

M5S_Camera : Il 13 maggio 2020 veniva approvato il primo ordine del giorno della nostra @GiuliaGrilloM5S, che impegnava il Gover… - RegLombardia : #LNews #pianovaccinazioni Dal 10 maggio aperte le prenotazioni per le vaccinazioni dei cittadini della fascia di e… - telefonoazzurro : “Dignità dei bambini e degli adolescenti al tempo del Covid”: questo il tema dell’evento organizzato da… - Andyphone : RT @Agenzia_Ansa: Tavolo Di Maio-Speranza, dal 15 maggio stop alla quarantena per chi arriva da Paesi Ue. L'obiettivo è quello di riaprire… - repubblica : Covid, Di Maio e Speranza: dal 15 maggio via quarantena dai Paesi Ue -