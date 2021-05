Con la pandemia bambini e adolescenti più connessi ma isolati (Di sabato 8 maggio 2021) ROMA (ITALPRESS) – Effetto pandemia su stili di vita e benessere psico-fisico di bambini e adolescenti. E’ aumentato a dismisura, soprattutto tra i più piccoli, il tempo trascorso davanti agli schermi, per molti unica “finestra sul mondo”. E, nonostante i device siano stati utilizzati soprattutto per restare in contatto con gli amici e con il mondo esterno, bambini e adolescenti si sono sentiti lo stesso isolati, stressati e tristi.Questo in estrema sintesi il loro racconto dei mesi passati in ‘isolamentò, così come emerge da un sondaggio condotto da Società Italiana di Pediatria, Polizia di Stato e Skuola.net su un campione di 10 mila studenti – di cui 6.500 ragazzi tra 15 e 18 anni e 3.500 tra 9 e 14 anni – costituito per il 65% da ragazze e per il 35% da ragazzi, rappresentativo di ... Leggi su ildenaro (Di sabato 8 maggio 2021) ROMA (ITALPRESS) – Effettosu stili di vita e benessere psico-fisico di. E’ aumentato a dismisura, soprattutto tra i più piccoli, il tempo trascorso davanti agli schermi, per molti unica “finestra sul mondo”. E, nonostante i device siano stati utilizzati soprattutto per restare in contatto con gli amici e con il mondo esterno,si sono sentiti lo stesso, stressati e tristi.Questo in estrema sintesi il loro racconto dei mesi passati in ‘isolamentò, così come emerge da un sondaggio condotto da Società Italiana di Pediatria, Polizia di Stato e Skuola.net su un campione di 10 mila studenti – di cui 6.500 ragazzi tra 15 e 18 anni e 3.500 tra 9 e 14 anni – costituito per il 65% da ragazze e per il 35% da ragazzi, rappresentativo di ...

