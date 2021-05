Pep Guardiola, parla il padre: “Non escludo possa tornare al Barça. Su Messi…” (Di venerdì 7 maggio 2021) Intervistato a Radio Villa Trinidad, ha parlato Valenti Guardiola, padre del leggendario Pep. Spunti molto interessanti da questa intervista, come ad esempio il futuro del figlio, magari nuovamente in Spagna: “Personalmente mi sarebbe piaciuto che mio figlio tornasse al Barcellona e non escludo che possa farlo, come allenatore o per dare consigli. Non mi piacerebbe invece vederlo allenare la Nazionale”. Poi, una battuta su Leo Messi: “È un fuoriclasse e penso che a Pep non dispiacerebbe averlo al Manchester City”. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 7 maggio 2021) Intervistato a Radio Villa Trinidad, hato Valentidel leggendario Pep. Spunti molto interessanti da questa intervista, come ad esempio il futuro del figlio, magari nuovamente in Spagna: “Personalmente mi sarebbe piaciuto che mio figlio tornasse al Barcellona e nonchefarlo, come allenatore o per dare consigli. Non mi piacerebbe invece vederlo allenare la Nazionale”. Poi, una battuta su Leo Messi: “È un fuoriclasse e penso che a Pep non dispiacerebbe averlo al Manchester City”. SportFace.

Advertising

ClaudioR__ : @MarcoYera ma che c'entra sto discorso, organizzazione è una parola vuota senza gli interpeti giusti...la dimostraz… - CuoreIschitano : ??TRIDENTE TOP EUROPEO! ??Con un bottino totale di 35 reti, il tridente Lozano-Insigne-Politano rappresenta il triden… - Dalomax77 : RT @SciabolataFFP: Lo scorso anno #Nagelsmann arrivò in semifinale ed oggi firma per il #Bayern, quest'anno #Tuchel arriva in finale dove s… - BohPoiVedo : Lothar Matthäus: “Pep Guardiola è un egocentrico, meglio se si attiene al suo stile di gioco” Che credibilità può… - zazoomblog : Manchester City il padre di Guardiola: “Pep al Barcellona? Non lo escludo”. E su Messi.. - #Manchester #padre… -

Ultime Notizie dalla rete : Pep Guardiola Lahm: 'Guardiola avrebbe giocato con 11 Iniesta. Ora ha lasciato il tiki - taka' Torna a parlare di Pep Guardiola Philip Lahm e questa volta lo fa sulle colonne di El Pais . L'ex stella del Bayern Monaco ha commentato l'accesso in finale del Manchester City e della crescita del club sotto la guida ...

Brescia, Clotet: 'Ho imparato da Guardiola, Pochettino e Bielsa. Serie A? Un concerto con Cellino' Commenta per primo Il tecnico del Brescia Pep Clotet ha parlato sulle colonne de La Gazzetta dello Sport : 'Nelle giovanili mi sono rotto un ... Guardiola? Ero allo stadio per la sua ultima partita con ...

L’ultima trovata di Pep Guardiola Il Post Lahm: “Guardiola avrebbe giocato con 11 Iniesta. Ora ha lasciato il tiki-taka” "Ho molti ricordi di Pep Guardiola. Tutti lo amano", ha esordito Lahm. "Mi diceva: 'Nelle partite importanti scelgo semplicemente i migliori 11 che ho'. Devi ascoltare attentamente. Quella frase conti ...

Dove vedere Manchester City-Chelsea, streaming Premier League e diretta tv Sky? Domani sera, alle ore 18.30, allo stadio “Etihad”, il Manchester City di Pep Guardiola ospiterà il Chelsea di Thomas Tuchel, il match è valido per la 35.a giornata di Premier League. PROBABILI FORMAZI ...

Torna a parlare diPhilip Lahm e questa volta lo fa sulle colonne di El Pais . L'ex stella del Bayern Monaco ha commentato l'accesso in finale del Manchester City e della crescita del club sotto la guida ...Commenta per primo Il tecnico del BresciaClotet ha parlato sulle colonne de La Gazzetta dello Sport : 'Nelle giovanili mi sono rotto un ...? Ero allo stadio per la sua ultima partita con ..."Ho molti ricordi di Pep Guardiola. Tutti lo amano", ha esordito Lahm. "Mi diceva: 'Nelle partite importanti scelgo semplicemente i migliori 11 che ho'. Devi ascoltare attentamente. Quella frase conti ...Domani sera, alle ore 18.30, allo stadio “Etihad”, il Manchester City di Pep Guardiola ospiterà il Chelsea di Thomas Tuchel, il match è valido per la 35.a giornata di Premier League. PROBABILI FORMAZI ...