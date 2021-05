Utile trimestre di Unicredit sopra le stime | 887 milioni | lo scorso anno fu -2 | 71 miliardi

(Di giovedì 6 maggio 2021) Il gruppo bancariochiude il primodel 2021 con undi 887, quasi mezzo miliardo in più di quanto previsto. MILANO –è partito bene nel 2021 dopo i numeri fortemente negativi dell’precedente. Nel primoil gruppo bancario ha segnato undi 887, nettamente al didei 396che prevedevano gli analisti. Il risultato si confronta con la perdita di 2,71dello stesso periodo dellodeterminata da rettifiche per il coronavirus e da poste straordinarie., i numeri della ripresa Il gruppo ha poi ...

Il gruppo ha poi registrato ricavi per 4,7 miliardi di euro (in rialzo del 10,6%sue del 7,1% anno su anno).