Switch sta raggiungendo quota 100 milioni di console vendute più velocemente di Wii e PS4 (Di giovedì 6 maggio 2021) Nintendo potrebbe presto scrivere la storia. Solo poche console hanno venduto 100 milioni di unità e Nintendo è responsabile di tre di esse. Questo numero dovrebbe aumentare a quattro entro la fine dell'anno, poiché le vendite di Switch stanno rapidamente accelerando verso l'ambito traguardo. In effetti, la console ibrida potrebbe essere attualmente in grado di raggiungere i 100 milioni più velocemente di Wii e PS4. Questa rivelazione arriva tramite l'analista senior di Niko Partners Daniel Ahmad. Switch sta superando tutte le console domestiche sulla strada per i 100 milioni. PS4 era il precedente detentore del record, battendo sia Wii che PS2. Tuttavia, Switch non è esattamente solo una console ... Leggi su eurogamer (Di giovedì 6 maggio 2021) Nintendo potrebbe presto scrivere la storia. Solo pochehanno venduto 100di unità e Nintendo è responsabile di tre di esse. Questo numero dovrebbe aumentare a quattro entro la fine dell'anno, poiché le vendite distanno rapidamente accelerando verso l'ambito traguardo. In effetti, laibrida potrebbe essere attualmente in grado di raggiungere i 100piùdi Wii e PS4. Questa rivelazione arriva tramite l'analista senior di Niko Partners Daniel Ahmad.sta superando tutte ledomestiche sulla strada per i 100. PS4 era il precedente detentore del record, battendo sia Wii che PS2. Tuttavia,non è esattamente solo una...

Advertising

avesvaleeh : @reguiloncf Militao sta giocando come terzino destro e su quella fascia c'è la prateria, non va bene come terzino e… - emilianogriff78 : @AtankingDivisio A me sta cosa de lunghi che na volta avrebbero fatto i pivot ora portano palla, difendono sullo sw… - KarakuriB : @addyleroy aspe mi sta dicendo che pocket camp ha più roba del gioco sulla switch ??? T^T nintendo ma cosa mi fai s… - blumirtilllo : @basukarviru OK SWITCH MK STA BENE L IMPORTANTE È CHE NON CI SIA MAMA O QUALCHE CANZONE DEI TRICKSCHIFO - abouutriren : Ora continuo Zelda e vi dico in che condizioni: Col ciclo quindi rischio di lanciare la switch Con il dakimakura de… -