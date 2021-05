Schianto frontale tra uno scooter e un’auto | morti due uomini

(Di giovedì 6 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoCaserta – Tragico incidente stradale a Maddaloni, nel Casertano, dove duesono deceduti dopo essersi schiantati con losu cui viaggiavano controcondotta da una donna, che è in gravi condizioni. L’incidente è avvenuto in via Forche Caudine. La dinamica del sinistro è al vaglio dei carabinieri della Compagnia di Maddaloni. Dai primi accertamenti sembra che l’impatto, violentissimo, sia stato, con i dueche sono stati sbalzati dalla sella; uno dei due è morto sul colpo, l’altro è deceduto mentre veniva trasportato in ospedale. Al momento i militari non hanno ancora identificato le due vittime. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

