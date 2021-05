PS5: ci sarà un nuovo modello con CPU da 6nm (Di giovedì 6 maggio 2021) PS5 riceverà un nuovo modello nel 2022 con una nuova CPU da 6nm di AMD Lo sappiamo, PS5 sta vendendo molto bene, ma al tempo stesso sta vendendo meno di quanto potrebbe, il tutto a causa del numero limitato di unità producibili. Come risolvere? Secondo un nuovo report, PlayStation riceverà un nuovo modello nel 2022 con una nuova CPU da 6nm di AMD: questo permetterebbe di risolvere il problema delle scorte. Avevamo già scritto di questa possibilità e sembra confermata. Il report arriva dal sito taiwanese Digitimes (testata a pagamento), segnalato poi da Dr. Serkan Toto su Twitter. Toto afferma che la testata ha più volte rivelato in anticipo informazioni corrette. Questa riporta che il nuovo modello di PS5 dovrebbe iniziare la produzione e la ... Leggi su helpmetech (Di giovedì 6 maggio 2021) PS5 riceverà unnel 2022 con una nuova CPU da 6nm di AMD Lo sappiamo, PS5 sta vendendo molto bene, ma al tempo stesso sta vendendo meno di quanto potrebbe, il tutto a causa del numero limitato di unità producibili. Come risolvere? Secondo unreport, PlayStation riceverà unnel 2022 con una nuova CPU da 6nm di AMD: questo permetterebbe di risolvere il problema delle scorte. Avevamo già scritto di questa possibilità e sembra confermata. Il report arriva dal sito taiwanese Digitimes (testata a pagamento), segnalato poi da Dr. Serkan Toto su Twitter. Toto afferma che la testata ha più volte rivelato in anticipo informazioni corrette. Questa riporta che ildi PS5 dovrebbe iniziare la produzione e la ...

