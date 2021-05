Alexa trasforma i PC Lenovo in smart display con Show ModeHDblog it

Advertising

HDblog : Alexa trasforma i PC Lenovo in smart display con Show Mode - alepom : Amazon lancia la modalità 'Show' di #Alexa, la quale trasforma i PC Lenovo in Smart Display. ??? L'attivazione avvi… - TecBab : La modalità Alexa Show trasforma il tuo laptop Lenovo in un Echo Show a mani libere -

HDblog

Amazon ha presentato Show Mode, un'esperienza vocale interattiva per PC basata su Alexa, in esclusiva su una selezione di dispositivi Windows 10 Lenovo Yoga, IdeaPad e ThinkPad. Show Mode trasforma, automaticamente e senza costi aggiuntivi, il PC Lenovo in uno smart display.