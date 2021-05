La prima casa stampata in 3D si trova in Olanda (Di mercoledì 5 maggio 2021) Consegnate le chiavi della prima casa stampata in 3d in Olanda ad Eindhoven. La casa, che ha la forma di un masso, misura 94 m² ed è stata creata dall’impresa di costruzioni Saint-Gobain Weber Beamix in collaborazione con la Eindhoven University of Technology e la società immobiliare Vesteda. La conclusione dei lavori era programmata per il 2019, ma a causa di alcuni problemi tecnici legati alle mura esterne dello stabile, la timeline è slittata al 2021. La struttura, rigorosamente in cemento, è stata ribattezzata con il nome milestone project, e vuole essere la prima di tante che da qui ai prossimi anni andrà a caratterizzare le città europee. “Questa è anche la prima casa riconosciuta al 100% dalle autorità locali e che è abitata da ... Leggi su helpmetech (Di mercoledì 5 maggio 2021) Consegnate le chiavi dellain 3d inad Eindhoven. La, che ha la forma di un masso, misura 94 m² ed è stata creata dall’impresa di costruzioni Saint-Gobain Weber Beamix in collaborazione con la Eindhoven University of Technology e la società immobiliare Vesteda. La conclusione dei lavori era programmata per il 2019, ma a causa di alcuni problemi tecnici legati alle mura esterne dello stabile, la timeline è slittata al 2021. La struttura, rigorosamente in cemento, è stata ribattezzata con il nome milestone project, e vuole essere ladi tante che da qui ai prossimi anni andrà a caratterizzare le città europee. “Questa è anche lariconosciuta al 100% dalle autorità locali e che è abitata da ...

