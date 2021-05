Israele, tempo scaduto per Bibi Netanyahu: fallito il tentativo di formare un governo (Di mercoledì 5 maggio 2021) Si sono infrante alla mezzanotte le possibilità di Benjamin Netanyahu per formare un nuovo governo. Dopo 28 giorni è infatti scaduto il termine, affidatogli dal capo dello Stato Reuven Rivlin, per mettere insieme un esecutivo in grado di ottenere la fiducia alla Knesset. Alle elezioni del 30 marzo, le quarte in due anni, il Likud, il partito di Bibi, ha infatti ottenuto 30 seggi in Parlamento. Per governare ne servono 61 (su 120) e non è bastato il solo appoggio dei partiti ebraici conservatori Shas (nove seggi), United Torah Judaism (sette) e Religious Zionism (sei). Il testimone ora passa nuovamente a Rivlin, che dovrà decidere se dare l’incarico a qualcun altro (Yair Lapid di Yesh Atid o Naftali Bennett, leader dell’alleanza di destra Yamina e ago della bilancia in queste fasi) o rinviare la ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 5 maggio 2021) Si sono infrante alla mezzanotte le possibilità di Benjaminperun nuovo. Dopo 28 giorni è infattiil termine, affidatogli dal capo dello Stato Reuven Rivlin, per mettere insieme un esecutivo in grado di ottenere la fiducia alla Knesset. Alle elezioni del 30 marzo, le quarte in due anni, il Likud, il partito di, ha infatti ottenuto 30 seggi in Parlamento. Per governare ne servono 61 (su 120) e non è bastato il solo appoggio dei partiti ebraici conservatori Shas (nove seggi), United Torah Judaism (sette) e Religious Zionism (sei). Il testimone ora passa nuovamente a Rivlin, che dovrà decidere se dare l’incarico a qualcun altro (Yair Lapid di Yesh Atid o Naftali Bennett, leader dell’alleanza di destra Yamina e ago della bilancia in queste fasi) o rinviare la ...

