Google prova a rivitalizzare i tablet con Entertainment Space

(Di mercoledì 5 maggio 2021) Non è un mistero che iAndroid non siano mai decollati completamente, finendo molto spesso in fondo a qualche remoto cassetto di chi li ha comprati nel corso degli anni. Pesa indubbiamente l’assenza di applicazioni ottimizzate, visto che nella maggior parte dei casi si tratta di adattamenti grossolani delle versioni per smartphone.L'articolo proviene da TuttoAndroid.