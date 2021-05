Dl Sostegni Bis, Quilici (Isp): "Giusto fondo per padri separati ma entità esigua" (Di mercoledì 5 maggio 2021) Roma, 5 mag. (Adnkronos) - "E' un provvedimento Giusto - anche se l'entità del fondo appare esigua rispetto alle necessità - che in concreto riguarderà soprattutto i padri. E' a loro, infatti, che in oltre il 90% dei casi spetta l'assegno di mantenimento per i figli, mentre la casa coniugale viene assegnata alla madre nel 70% dei casi". Maurizio Quilici, presidente dell'Isp (Istituto di Studi sulla Paternità) commenta, parlando con l'Adnkronos, la notizia dell'emendamento al decreto 'Sostegni Bis' che prevede un fondo di 10 milioni di euro per il 2021, per garantire ai lavoratori separati e divorziati in difficoltà a causa della pandemia di versare l'assegno di mantenimento sino ad un massimo di 800 euro al mese. "La pandemia ha ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 5 maggio 2021) Roma, 5 mag. (Adnkronos) - "E' un provvedimento- anche se l'delapparerispetto alle necessità - che in concreto riguarderà soprattutto i. E' a loro, infatti, che in oltre il 90% dei casi spetta l'assegno di mantenimento per i figli, mentre la casa coniugale viene assegnata alla madre nel 70% dei casi". Maurizio, presidente dell'Isp (Istituto di Studi sulla Paternità) commenta, parlando con l'Adnkronos, la notizia dell'emendamento al decreto 'Bis' che prevede undi 10 milioni di euro per il 2021, per garantire ai lavoratorie divorziati in difficoltà a causa della pandemia di versare l'assegno di mantenimento sino ad un massimo di 800 euro al mese. "La pandemia ha ...

fattoquotidiano : I TAMPONI DEI CAMPIONI DEL CALCIO LI PAGA LO STATO Nel Decreto Sostegni bis dieci milioni di euro a fondo perduto… - fattoquotidiano : Non sarà neanche la seconda tranche di contributi a fondo perduto, prevista dal decreto Sostegni bis, a placare i m… - Agenzia_Ansa : Verso lo slittamento alla prossima settimana del Consiglio dei ministri sul decreto Sostegni bis, con le misure eco… - TV7Benevento : Dl Sostegni Bis, Quilici (Isp): 'Giusto fondo per padri separati ma entità esigua'... - lifestyleblogit : Dl Sostegni Bis, Quilici (Isp): 'Giusto fondo per padri separati ma entità esigua' - -