Caputo | “L’emozione della prima convocazione in nazionale è stata unica”

Leggi su alfredopedulla

(Di mercoledì 5 maggio 2021) Ciccio, bomber del Sassuolo, nel corso dell’intervista alla Rivista Undici, si è soffermato sullacon laitaliana. “in. Ero il ragazzo più felice del mondo. Piangevo come un bambino, era davvero emozionante. E poi le emozioni sono tornate quando ho sentito l’inno. Ho 33 anni e anche se ho fatto tanti gol non so quanti allenatori al posto di Mancini mi avrebbero preso in considerazione. Non posso che ringraziare il ct per l’opportunità che mi ha dato. C’è stima reciproca. Da parte mia, l’unico modo per sperare in questasarà solo continuare a segnare e a fare bene. Poi tutto può ...