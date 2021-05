Svariati problemi Fastweb con la fibra il 4 maggio, numeri del servizio clienti (Di martedì 4 maggio 2021) Questo martedì 4 maggio si apre con alcuni problemi Fastweb per il servizio fibra. Diversi clienti italiani dell’operatore lamentano difficoltà nel collegarsi alla rete da poco prima delle ore 8 odierne. Come procedere dunque per ottenere assistenza e contattare il servizio clienti per il fondamentale supporto? Prima di passare ai suggerimenti per ottenere aiuto oggi proprio in occasione dei problemi Fastweb, vanno delineate esattamente le anomalie che stanno interessando i clienti che si affidano al brand. Il servizio Downdetector mette in evidenzi, almeno al momento di questa pubblicazione, più di un centinaio di testimonianze di utenti che con la loro consueta linea di casa per ... Leggi su optimagazine (Di martedì 4 maggio 2021) Questo martedì 4si apre con alcuniper il. Diversiitaliani dell’operatore lamentano difficoltà nel collegarsi alla rete da poco prima delle ore 8 odierne. Come procedere dunque per ottenere assistenza e contattare ilper il fondamentale supporto? Prima di passare ai suggerimenti per ottenere aiuto oggi proprio in occasione dei, vanno delineate esattamente le anomalie che stanno interessando iche si affidano al brand. IlDowndetector mette in evidenzi, almeno al momento di questa pubblicazione, più di un centinaio di testimonianze di utenti che con la loro consueta linea di casa per ...

