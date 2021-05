Schianto in moto sulla strada tra Osimo e Ancona, papà di 41 anni muore sul colpo (Di martedì 4 maggio 2021) Osimo - Un motociclista ha perso la vita in un incidente stradale che si è verificato alle 17.30 di oggi 4 maggio sulla strada che da Osimo conduce ad Ancona . Il motociclista stava percorrendo via ... Leggi su corriereadriatico (Di martedì 4 maggio 2021)- Unciclista ha perso la vita in un incidentele che si è verificato alle 17.30 di oggi 4 maggioche daconduce ad. Ilciclista stava percorrendo via ...

viverepesaro : Schianto sulla Montelabbatese, moto contro auto: 26enne soccorso in eliambulanza - YouTvrs : Schianto tra auto e moto: 26enne a Torrette - - viverepesaro : Schianto sulla Montelabbatese, moto contro auto: 26enne soccorso in eliambulanza - RedazioneLaNews : #Milano Incidente in viale Cassala a Milano, schianto tra un'auto e una moto: traffico in tilt - Carlino_Imola : Schianto in moto all’incrocio Grave ragazzo di 18 anni -