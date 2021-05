Roma | comparso un murales con Fedez che doma il cavallo Rai

(Di martedì 4 maggio 2021) In via Podgora, a, nella notte èun murale che rappresentamentre cavalca ilRai. Suldipinti alcuni estratti del discorso Ilsimbolo della Rai cavalcato dal cantante. Questo il murale apparso nella notte in via Podgora, a, la strada che costeggia la sede principale della tv di stato. La rappresentazione ha la firma dello street artist Harry Greb. L’opera è intitolata Non è la Rai e sulsono stati raffigurati alcuni estratti del suo discorso sul palco del Primo Maggio: ddl Zan, stop omofobia, censura tv pubblica e diritti dei lavoratori. Il rapper, infatti, è al centro di una forte polemica a causa innanzitutto delle citazioni di alcuni esponenti della Lega che sembrano ...

bellux27 : @DAZN_IT cari amici di Dazn mi dite il risultato finale di Roma Milan femminile visto che all'89 e saltato il colle… - attila62 : RT @AuraZacchi: Su YouTube è comparso uno strano “documentario” che vuole infangare Giulio #Regeni Coinvolti anche intervistati italiani,… - AuraZacchi : Su YouTube è comparso uno strano “documentario” che vuole infangare Giulio #Regeni Coinvolti anche intervistati it… - giornaleradiofm : Spunta video che mira a screditare Regeni, domani gup su 007: (ANSA) - ROMA, 28 APR - Un documentario che punta a m… - VMartiniDj : RT @BombeDiVlad: ?? Attentato al calcio con la #SuperLeague ???? Il presidente della #Juventus #Agnelli buca un pallone con un coltello, un… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma comparso

E così alo striscione 'Tieni duro Ubaldo, tutti romanisti sono con te!'. Righetti, classe 1963, oggi commentatore diTv e in passato anche della Rai, ha cominciato a giocare nel ...Successivamente troviamo con 17 comparse il 31 su Napoli mentre il 53 su Torinoper 16 ... Chiudono, appaiati, con il 13 , il 44 , il 68 ed il 90 sucon 13. Per la combinazione vincente ...La Germania non si smentisce mai, anche in tema di religione per la sua insofferenza nei confronti di Roma e del papato. Tralasciando Lutero, il monaco agostiniano che il 31 ottobre del 1517 affisse l ...Il leghista: «Non mi ha ancora risposto». Zan in difesa del rapper: «La Tv di Stato non ha fatto una bella figura». La ministra Bonetti: «Non deve più succedere che un artista debba combattere per ave ...