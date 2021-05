(Di martedì 4 maggio 2021)a 293 i cittadini attualmenteal Covid-19 nel Comune di, di cui 30 ricoverati presso strutture ospedaliere e 263 in isolamento domiciliare. Salgono ancora i guariti, che raggiungono quota 3.180. Sono 15 le persone poste in isolamento domiciliare preventivo (non).? Da inizio pandemia sono 38 le morti per Covid nel Comune di. Leggi anche:nel Lazio: aumentano i decessi e i, diminuiscono però le terapie intensive su Il Corriere della Città.

CorriereCitta : Pomezia, scendono a 293 i casi positivi al Coronavirus - AnnaMar74773335 : RT @Comune_Pomezia: Aggiornamento #Coronavirus a #Pomezia: scendono a 293 i casi positivi al Covid-19. I cittadini guariti raggiungono quot… - ZuccalaAdriano : Aggiornamento #Coronavirus a #Pomezia: scendono a 293 i casi positivi al Covid-19. I cittadini guariti raggiungono… - Comune_Pomezia : Aggiornamento #Coronavirus a #Pomezia: scendono a 293 i casi positivi al Covid-19. I cittadini guariti raggiungono… - CorriereCitta : Pomezia, aggiornamento Covid: scendono i positivi e aumentano i guariti, ecco i dati aggiornati -

Ultime Notizie dalla rete : Pomezia scendono

Il Corriere della Città

a 359 i cittadini attualmente positivi al Covid - 19 nel Comune di, di cui 34 ricoverati presso strutture ospedaliere e 325 in isolamento domiciliare. Salgono ancora i guariti, che ..., chiusura centro medico legale dell'INPS: protesta in Piazza Una soluzione quest'ultima che non ha accontentato tuttavia lavoratori e Sindacati, anzi. Come annunciato dunque oggi, martedì 27 ...Scendono a 293 i cittadini attualmente positivi al Covid-19 nel Comune di Pomezia, di cui 30 ricoverati presso strutture ospedaliere e 263 in isolamento domiciliare. Salgono ancora i guariti, che ragg ...Dopo la protesta di ieri perché i lavoratori dell'Inps chiedono che il centro di medicina legale resti a Pomezia, il Sindaco Adriano Zuccalà ha incontrato una delegazione di lavoratori e ...