Mediaset: brinda in Borsa (+5,8%) alla pace con Vivendi (Di martedì 4 maggio 2021) Mediaset brinda in Borsa alla pace fatta con Vivendi. L'accordo raggiunto su tutte le cause civili e il disimpegno del socio francese tracciato dall'intesa, comunicata lunedì in serata, spinge il ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 4 maggio 2021)infatta con. L'accordo raggiunto su tutte le cause civili e il disimpegno del socio francese tracciato dall'intesa, comunicata lunedì in serata, spinge il ...

fisco24_info : Mediaset: brinda in Borsa (+5,8%) alla pace con Vivendi: Più cauto il gruppo francese sul listino di Parigi (+0,28%) - infoiteconomia : Le Borse di oggi, 4 maggio. Listini Ue in cauto rialzo, Mediaset brinda dopo la pace con Vivendi - repubblica : Le Borse di oggi, 4 maggio. Listini Ue in cauto rialzo, Mediaset brinda dopo la pace con Vivendi - MichelaRoi : RT @cjmimun: Mediaset: brinda in Borsa (+5,8%) a pace con Vivendi - cjmimun : Mediaset: brinda in Borsa (+5,8%) a pace con Vivendi -