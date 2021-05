Detto Fatto chiude, L’annuncio in lacrime: “Lo dico a malincuore, finisce qui”. Bianca Guaccero non riesce a salutare (Di martedì 4 maggio 2021) Jonathan Kashanian ha aperto la puntata di oggi di Detto Fatto annunciando l’imminente chiusura del programma del primo pomeriggio di Rai2 condotto da Bianca Guaccero (attualmente presente in collegamento perché positiva al Covid). L’opinionista e stilista, infatti, subito dopo la sigla del programma, insieme a Carla Gozzi, ha annunciato: “Altro giro di boa, siamo arrivati a venerdì e la prossima settimana, ahimè lo dico a malincuore, sarà l’ultima settimana di Detto Fatto.” La trasmissione di gossip e tutorial si avvia dunque al termine di questa stagione televisiva non facile sotto molti punti vista e la prossima settimana Detto Fatto saluterà i telespettatori. Detto Fatto andrà in ... Leggi su cityroma (Di martedì 4 maggio 2021) Jonathan Kashanian ha aperto la puntata di oggi diannunciando l’imminente chiusura del programma del primo pomeriggio di Rai2 condotto da(attualmente presente in collegamento perché positiva al Covid). L’opinionista e stilista, infatti, subito dopo la sigla del programma, insieme a Carla Gozzi, ha annunciato: “Altro giro di boa, siamo arrivati a venerdì e la prossima settimana, ahimè lo, sarà l’ultima settimana di.” La trasmissione di gossip e tutorial si avvia dunque al termine di questa stagione televisiva non facile sotto molti punti vista e la prossima settimanasaluterà i telespettatori.andrà in ...

fattoquotidiano : De Luca: “Fedez? Non so cosa abbia fatto o detto ma Dio lo benedica. Se è contro la Lega, è un benemerito” - insopportabile : Ognuno di noi ha fatto e detto cose che nel tempo gli provocano imbarazzo e che oggi non rifarebbe mai. Si chiama c… - fattoquotidiano : “Cosa rispondo quando Salvini ironizza sul fatto che sono un esperto di zanzare? Che non capisce nulla. E’ demagogi… - Poetyca : ??Amore?? Alla fine, nulla di ciò che abbiamo fatto o detto in questa vita conterà di più del modo in cui ci siamo… - yvvnkel : la finale che vorrei. #Amici20 (tancredi è offuscato solo per il fatto che non è detto che sia a 5 la finale). -