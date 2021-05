Candidati sindaco 2021 di Napoli | i primi nomi che li sostengono

Leggi su anteprima24

(Di martedì 4 maggio 2021) – Ieri ha rotto gli indugi Sergio D'Angelo, il patron di Gesco, ex commissario dell'acquedotto (Abc) e già assessore alle politiche sociali con De Magistris. Dopo Alessandra Clemente e Antonio Bassolino, è il suo il terzo nome ufficialmente in corsa per diventare nuovodi. Tutti e tre sono sostanzialmente autocandidature, espressioni di singoli mondi che vanno a pescare, però, dallo stesso bacino elettorale: quello di sinistra. Sta di fatto che sono in dirittura d'arrivo anche le candidature, invece, che saranno espressione delle coalizioni, del centrodestra e del centrosinistra (a braccetto col Movimento 5 Stelle). E che, quindi, avranno i favori dei pronostici per la corsa elettorale. Il centrosinistra e i pentastellati sono pronti a stringersi attorno all'ex rettore della Federico II, ...