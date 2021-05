Uomini e donne: anticipazioni oggi 3 maggio. La scelta (Di lunedì 3 maggio 2021) Che cosa accadrà durante la prima puntata settimanale di Uomini e donne di Maria De Filippi? Chi si accomoderà centro dello studio? Protagonista dovrebbe essere il Trono Classico, con i baci a telecamere spente di Giacomo con Martina e Carolina. Aldo capisce che con Gemma Galgani non c’è storia, Isabella frena l’entusiasmo del nuovo cavaliere. E Samantha Curcio? Pare abbia già fatto la sua scelta… Uomini e donne Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di lunedì 3 maggio 2021) Che cosa accadrà durante la prima puntata settimanale didi Maria De Filippi? Chi si accomoderà centro dello studio? Protagonista dovrebbe essere il Trono Classico, con i baci a telecamere spente di Giacomo con Martina e Carolina. Aldo capisce che con Gemma Galgani non c’è storia, Isabella frena l’entusiasmo del nuovo cavaliere. E Samantha Curcio? Pare abbia già fatto la suaArticolo completo: dal blog SoloDonna

