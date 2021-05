Omicidio Vannini, in Cassazione condanne confermate per Ciontoli e i suoi familiari (Di lunedì 3 maggio 2021) Roma - Sono definitive le condanne a 14 anni per Antonio Ciontoli e a 9 anni e 4 mesi per la moglie Maria Pezzillo e i figli Martina e Federico , per l' Omicidio di Marco Vannini , morto nella loro ... Leggi su ilgiorno (Di lunedì 3 maggio 2021) Roma - Sono definitive lea 14 anni per Antonioe a 9 anni e 4 mesi per la moglie Maria Pezzillo e i figli Martina e Federico , per l'di Marco, morto nella loro ...

