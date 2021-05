Lanciato un triplice messaggio

Ultime Notizie dalla rete : Lanciato triplice

Quotidiano.net

Riccardo Galli Sono tre i messaggi che la MotoGp hada Jerez. Uno: la Ducati può vincere il Mondiale. Ha i piloti giusti, sulla moto giusta. La Desmo 2021 è in effetti una spanna più avanti rispetto alle ultime produzioni. Questa Ducati, non è ...49 st ECCO ILFISCHIO! RAVENNA BATTE IL CARPI 2 - 1 E VOLA AI PLAY - OUT 47 st Cross di ...pt Sempre il Ravenna in possesso del pallone e con le idee piuttosto chiare 8 pt Meli viene...Le maceratesi non si fanno male, ospiti in dieci per l’espulsione di Bracalente. Nel finale Vagnoni manda in campo Ganci, ma il risultato non si sblocca ...Cronaca partita; Cronaca partita; MIN. COMMENTO; Dal MAPEI Stadium è tutto, buon proseguimento. Alla prossima. Nella trentacinquesima giornata, la squadra di De Zerbi farà visit ...