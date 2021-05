Avanti un altro | Paolo Bonolis fa una proposta ad Anna Tatangelo | “Tu e Laurenti ”

AzzolinaLucia : Dopo settimane di inutile ostruzionismo del centrodestra finalmente la legge contro l’omotransfobia è stata calenda… - gaiatortora : Il famigerato circuito mediatico aveva l'occasione per dimostrare che un passo avanti verso la civiltà e il rispett… - raffaellapaita : Lo abbiamo detto tante volte: ogni vaccino è una vita salvata. Ieri ne sono stati somministrati mezzo milione. Dall… - savex83 : @creuscher È un problema che va avanti da tempo ormai. La Rai, servizio pubblico, è sotto il controllo di una parte… - infoitcultura : Avanti un altro, Paolo Bonolis imbarazza Anna Tatangelo: 'Perché non con Luca Laurenti?' -

Ultime Notizie dalla rete : Avanti altro

... la lavorazione è stata spezzettata tra un lockdown e l', e nell'incertezza generale è finito ... magari temevano di non riuscire a farlo neanche stavolta, il film, e allora si son portati...Nel mentre Tangentopoli andava, al tempo, non è che nel 1995 non c'era più niente. Quando, ... Morto un Pa...p(l)amara se ne fa uno qualcosa è cambiato dopo la sua radiazione e l'...ROMA (ITALPRESS) - "Sappiamo che dobbiamo fare delle alleanze perchè nel nostro sistema nessuno può governare da solo. Le costruiremo con chi è compatibile col nostro programma. Posso già dire che con ...Un risultato decisamente deludente, nello stato del Bengala, per il partito del primo ministro indiano in carica Narendra Modi. Il suo partito, il Partito Popolare Indiano, ha subito una pesante sconf ...