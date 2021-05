Ajax, Tadic: «Dovevamo fare meglio in Europa» (Di lunedì 3 maggio 2021) Dusan Tadic, fantasista dell’Ajax, ha commentato la vittoria di Eredivisie e Coppa d’Olanda in questa stagione Dusan Tadic, fantasista dell’Ajax, ha commentato la vittoria di Eredivisie e Coppa d’Olanda in questa stagione. Le sue dichiarazioni ai microfoni di ESPN. «È un grande momento ed è un peccato non poter festeggiare davanti a uno stadio pieno ma siamo felici che fuori ci siano delle persone che stanno festeggiando. È bello fare la doppietta campionato-coppa, ma penso che il nostro cammino in Europa doveva essere più lungo. Nel complesso è stata una buona stagione. All’Ajax vogliamo sempre di più». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 3 maggio 2021) Dusan, fantasista dell’, ha commentato la vittoria di Eredivisie e Coppa d’Olanda in questa stagione Dusan, fantasista dell’, ha commentato la vittoria di Eredivisie e Coppa d’Olanda in questa stagione. Le sue dichiarazioni ai microfoni di ESPN. «È un grande momento ed è un peccato non poter festeggiare davanti a uno stadio pieno ma siamo felici che fuori ci siano delle persone che stanno festeggiando. È bellola doppietta campionato-coppa, ma penso che il nostro cammino indoveva essere più lungo. Nel complesso è stata una buona stagione. All’vogliamo sempre di più». L'articolo proviene da Calcio News 24.

