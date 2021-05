Veronica Satti debutta in libreria | “Non ho avuto un ghostwriter come altri”

(Di domenica 2 maggio 2021)hato ined ha già promesso: “Sto già scrivendo il secondo libro, nella scrittura ho trovato il mio nord. Voglio essere una scrittrice ce la metterò tutta“. L’ex concorrente del Grande Fratello – che grazie al reality ha riallacciato il rapporto col padre Bobby Solo – mi ha confessato: “Mi sono avvicinata alla scrittura quando avevo 8 anni, volevo fare un regalo alla mia cuginetta e invece di comprarle un libro di fiabe le regalai un libro realizzato da me con i fogli A4 piegati e rilegati con il filo dei regali di Natale, con dentro scritto alcune storie inventate da me. Se ci ripenso mi viene da ridere”. E ancora: “Ora, invece, dopo anni di alti e bassi, malesseri e lunghi periodi di depressione che mi hanno anche portato all’autolesionismo, ho deciso di scrivere un libro per scardinare ...

Tra le donne famose dichiaratamente lesbiche o bisessuali, citiamo anche: Eva Grimaldi , Imma Battaglia , Licia Nunez ,, Rosalinda Celentano , Madame e Francesca Vecchioni . Love Is ...Ragazza coraggiosa e piena di talento,ha di recente pubblicato il suo primo libro. 'Come una bussola senza il suo nord', in cui ha deciso di mettere a nudo le sue debolezze., figlia di Bobby Solo , non ha paura di ...Un argomento ospito quello delle malattie invisibili, affrontato nel libro di Veronica Satti dal titolo “ Come una bussola senza il suo Nord “. Il racconto del disturbo borderline di personalità spint ...Dal 14 aprile 2021 in tutte le librerie e piattaforme on line, arriva Come una bussola senza il suo Nord, di Veronica Satti. Prefazione di Francesca Barra.