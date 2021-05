Samp-Roma diretta ore 20 | 45 | Fuzato tra i pali e Dzeko-Mayoral in attacco

(Di domenica 2 maggio 2021) Dopo la batosta in Europa League, lacerca i tre punti in trasferta contro ladoria ma deve fare i conti con tantissime assenze. Fonseca deve fare a meno anche di Pellegrini rimasto a casa...

Dopo la batosta in Europa League, lacerca i tre punti in trasferta contro la Sampdoria ma deve fare i conti con tantissime assenze. Fonseca deve fare a meno anche di Pellegrini rimasto a casa in attesa di festeggiare la nascita del ...Il Genoa rientra dalla trasferta dicon una sconfitta e si prepara alla gara di domenica ... ISCRIVITI QUI ALLE NEWSLETTER TUTTO GENOA, TUTTOE TUTTO SPEZIA1' Calcio d'inizio alle 20.45. SEGUI LA DIRETTA ANCHE IN DIRETTA STREAMING CON STADIO GOAL. Tutto pronto al Ferraris per la sfida tra Sampdoria e Roma. Claudio Ranieri costretto a ...Dopo i tre anticipi, prosegue la 34^ giornata di serie A, quella che potrebbe consegnare verdetti importanti a tutto il campionato, in primis lo scudetto.