L' Atalanta pareggia sul campo del Sassuolo Scudetto all' Inter e bagarre al secondo posto

(Di domenica 2 maggio 2021) Reggio Emilia - L'spreca un rigore, si incastra in un pareggio 1 - 1 suldele accende il semaforo verde per la festadell'. Il pareggio della Dea al Mapei ...

Agenzia_Italia : L'Atalanta pareggia, l'Inter è campione d'Italia dopo 11 anni - Ansa_ER : Serie A: Atalanta pareggia, Inter campione d'Italia. Sassuolo ferma lombardi su 1-1, il Cagliari frena il Napoli… - rmolinari64 : RT @Agenzia_Italia: L'Atalanta pareggia, l'Inter è campione d'Italia dopo 11 anni - AnsaSardegna : Serie A: Atalanta pareggia, Inter campione d'Italia. Sassuolo ferma lombardi su 1-1, il Cagliari frena il Napoli… - AnsaToscana : Serie A: Atalanta pareggia, Inter campione d'Italia. Sassuolo ferma lombardi su 1-1, il Cagliari frena il Napoli… -

Ultime Notizie dalla rete : Atalanta pareggia

Al 75' l'ha l'occasione di tornare in vantaggio: fallo in area di Marlon, che viene espulso per doppio giallo, sul dischetto del rigore va Muriel ma Consigli respinge. Finisce 1 - 1: i ...Inter campione d'Italia : l'a Reggio Emilia contro il Sassuolo e consegna lo scudetto alla squadra di Conte . Il Napoli viene raggiunto in extremis al Maradona dal Cagliari e spreca l'occasione di raggiungere ...Il Cagliari al Maradona conquista in extremis il punto salvezza, l'Atalanta spreca una grande occasione per allungare.Con il pareggio tra Sassuolo e Atalanta i tifosi nerazzurri possono festeggiare: l'Inter è campione dopo il Triplete del 2010 ...