Fedez vi vede quando correte a cancellare i post contro Osimhen e Meret

(Di domenica 2 maggio 2021) … Fabbri non arbitri… Per costruire un cancello tra la rissa ed il calcio giocato. Gomitate, calci, pugni… Godin a vento Goal Annullato…. In Europa ridono di noi e hanno ragione. Un anno di goal sprecati. Un anno intero la fortuna non può essere sempre la sola spiegazione….. Di Lorenzo monumentale! Demme imprescindibile. Poet mostruoso. Com’è possibile non vincere dieci a zero una partita del genere? Mistero…. Insigne era spompato già a metà secondo tempo…Goal preso con un lancio da quaranta metri al novantaquattresimo… Inquietante,…. Il nervosismo immotivato, l’ansia, la paura. Questi erano già in Serie B Se Godin e Nandez hanno finito la partita in campo possiamo serenamente archiviare il caso come una meritevole partita di calcio fiorentino. Nulla è compromesso per ilo Champion’s ma a quanto pare non dipende davvero tutto da noi. C’è altro in ballo e noi ...