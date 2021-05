F1 su TV8, GP Portogallo 2021: orari, programma in chiaro, diretta e differita gara (Di domenica 2 maggio 2021) La spettacolare pista di Portimao si appresta a ospitare il Gran Premio di Portogallo, terza tappa del Mondiale 2021 di Formula Uno. Sinora Lewis Hamilton e Max Verstappen si sono spartiti vittorie e secondi posti, tanto da essere testa a testa nella classifica iridata (il britannico è avanti di un solo punto, figlio del giro più veloce ottenuto a Imola). Nei primi due round si è ammirato un grande equilibrio tra il trentaseienne inglese e il ventitreenne olandese, dunque la speranza è che i valori restino i medesimi anche in terra lusitana, in maniera tale da assistere a un’altra gara palpitante. La Ferrari è reduce da una serie di piazzamenti incoraggianti. Charles Leclerc ha concluso 6° il GP di Bahrain e 4° quello di Emilia Romagna, mentre Carlos Sainz si è attestato all’8° posto a Sakhir e al 5° a Imola. Riuscirà la Scuderia di ... Leggi su oasport (Di domenica 2 maggio 2021) La spettacolare pista di Portimao si appresta a ospitare il Gran Premio di, terza tappa del Mondialedi Formula Uno. Sinora Lewis Hamilton e Max Verstappen si sono spartiti vittorie e secondi posti, tanto da essere testa a testa nella classifica iridata (il britannico è avanti di un solo punto, figlio del giro più veloce ottenuto a Imola). Nei primi due round si è ammirato un grande equilibrio tra il trentaseienne inglese e il ventitreenne olandese, dunque la speranza è che i valori restino i medesimi anche in terra lusitana, in maniera tale da assistere a un’altrapalpitante. La Ferrari è reduce da una serie di piazzamenti incoraggianti. Charles Leclerc ha concluso 6° il GP di Bahrain e 4° quello di Emilia Romagna, mentre Carlos Sainz si è attestato all’8° posto a Sakhir e al 5° a Imola. Riuscirà la Scuderia di ...

