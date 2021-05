Samuele Barbetta eliminato ad Amici 2021, voce rotta per Maria: retroscena sui provini (Di domenica 2 maggio 2021) Un momento molto bello tra il ballerino e la conduttrice, che ha provato a fargli capire di non doversi colpevolizzare per l'eliminazione L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di domenica 2 maggio 2021) Un momento molto bello tra il ballerino e la conduttrice, che ha provato a fargli capire di non doversi colpevolizzare per l'eliminazione L'articolo proviene da Gossip e Tv.

PalmyXy : RT @BibiaBeYeYe11: Alessio Gaudino, Christian Pace e Samuele Barbetta gli unici ballerini di Amici che amerò nei secoli dei secoli amen - fanpage : Samuele è eliminato dalla sua corsa verso la finale di #Amici20 - IsaeChia : #Amici20, settima puntata: eliminato Samuele Barbetta - Alessia83098095 : RT @sangiosbrando: il modo in cui non vi meritate samuele barbetta, chi come voi - miriamniigro : no scusate ho la pelle d’oca Samuele Barbetta sei un genio #Amici20 #proteccsamusbrelo -