Napoli | terminato il rifacimento del tratto di lungomare distrutto dalla mareggiata

(Di sabato 1 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– “Sopralluoghi notturni.ildeldi”. A darne notizia l’assessora ai lavori pubblici Alessandra Clemente, nella tarda serata di ieri. “Siamo soddisfatti che d’intesa con gli operatori commerciali della zona sia stata liberata l’area dal cantiere per il week-end del Primo maggio, che segna la riapertura delle attività in sicurezza”, sottolinea. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

