Daydreamer anticipazioni 5 maggio 2021 | la promozione di Leyla

(Di sabato 1 maggio 2021) Il gesto e l’intuito divengono premiati da Can che decide, nella puntata didel 5, di dare unaalla cognata per aver salvato la situazione con Asim. Nel frattempo Sanem si organizza proprio per incontrare quest’ultimo e definire i dettagli dell’accordo. Anche Can si sta recando a quella riunione e così i due riescono ad avere un diverbio anche sul percorso da fare per arrivare prima nell’ufficio di Asim. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche…trame turche,ricatta una collega di lavoro Un vero colpo di scena nelle puntate future della soap turca quando emergerà quello che sta facendo la Aydin Dalle puntate turche della serieemerge un nuovo volto di ...

Advertising

infoitcultura : Daydreamer, anticipazioni 29 aprile: la sofferenza di Sanem - infoitcultura : Daydreamer anticipazioni, cosa succede nelle puntate da lunedì 3 a venerdì 7 maggio - infoitcultura : Daydreamer Anticipazioni 30 aprile 2021: Huma e Mihriban coinvolte in una rissa - zazoomblog : Daydreamer anticipazioni dal 3 al 7 maggio 2021 - #Daydreamer #anticipazioni #maggio - infoitcultura : Daydreamer anticipazioni dal 3 al 7 maggio 2021 -

Ultime Notizie dalla rete : Daydreamer anticipazioni

Televisione Can confida al padre di non sentire nulla per Sanem. Nel frattempo alla Fikri Harika si cerca un fotografo inesistente dal nome Arthur Cappello Pubblicato su 30 Aprile 2021" le ali del sogno torna da lunedì 3 maggio a venerdì 7 maggio alle 16,40 su Canale 5 con nuovi emozionanti appuntamenti ed inaspettati colpi di scena. Prosegue l'impegno di Sanem nel fare ...puntata di- Le Ali del Sogno di giovedì 29 aprile 2021 su Canale 5 :Sanem alla fine sembra quasi riuscire a far recuperare la memoria a Can grazie al profumo, ma poi arrivano Leyla ed Emre e tutto sfuma. Su casuale suggerimento di Cengiz, Sanem va al rifugio di Can e ...Nelle puntate 3-7 maggio di DayDreamer, Sanem Aydin ascolta Can Divit confessare al padre Aziz di non provare più niente per lei ...