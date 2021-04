F1, Fernando Alonso: “Più a mio agio rispetto a Imola e Bahrain” (Di venerdì 30 aprile 2021) Fernando Alonso si è messo in luce nelle prove libere del GP del Portogalo 2021, terza tappa del Mondiale F1 che va in scena sul circuito di Portimao. Il due volte Campione del Mondo ha conquistato un incredibile quinto posto nella FP2, facendo la differenza nella sessione pomeridiana, precedendo il compagno di squadra Daniel Ricciardo e mettendosi subito in scia a Mercedes, Red Bull e Ferrari (con Carlos Sainz). Lo spagnolo ha ottenuto il suo miglior risultato al venerdì da quando è tornato nel Circus e ha analizzato la sua prestazione a Marca: “Mi è piaciuto guidare su questa pista per la prima volta in F1, ma penso che il traffico possa essere una sfida in qualifica. La pista è emozionante ed è bellissimo guidarci. La giornata è stata bella e mi sono sentito più a mio agio rispetto al Bahrain e a ... Leggi su oasport (Di venerdì 30 aprile 2021)si è messo in luce nelle prove libere del GP del Portogalo 2021, terza tappa del Mondiale F1 che va in scena sul circuito di Portimao. Il due volte Campione del Mondo ha conquistato un incredibile quinto posto nella FP2, facendo la differenza nella sessione pomeridiana, precedendo il compagno di squadra Daniel Ricciardo e mettendosi subito in scia a Mercedes, Red Bull e Ferrari (con Carlos Sainz). Lo spagnolo ha ottenuto il suo miglior risultato al venerdì da quando è tornato nel Circus e ha analizzato la sua prestazione a Marca: “Mi è piaciuto guidare su questa pista per la prima volta in F1, ma penso che il traffico possa essere una sfida in qualifica. La pista è emozionante ed è bellissimo guidarci. La giornata è stata bella e mi sono sentito più a mioale a ...

Ultime Notizie dalla rete : Fernando Alonso Hamilton il più veloce nelle seconde libere in Portogallo La Ferrari piazza ancora uno dei suoi piloti al quarto posto, ma questa volta è Carlos Sainz: alle spalle dello spagnolo le Alpine di Fernando Alonso ed Esteban Ocon. Settima l'altra Rossa del ...

Formula 1, Hamilton domina le seconde libere davanti a Verstappen e Bottas Quarto crono per il ferrarista Carlos Sainz , in ritardo di 0'360 seguito dalle Alpine di Fernando Alonso, +0'383, ed Esteban Ocon, +0'398. Settima l'altra Ferrari, quella di Charles Leclerc , +0'523.

F1, da Alonso a Vettel: a Portimao campioni in cerca di riscatto La Gazzetta dello Sport Formula 1, Hamilton domina le libere davanti a Verstappen e Bottas Lewis Hamilton si aggiudica la seconda sessione di prove libere del Gp di Portogallo di Formula Uno in programma domenica sul circuito di Portimao.

Ferrari, un sorriso dalle libere in Portogallo Mercedes subito protagoniste in apertura del weekend di Portimao, sede del terzo appuntamento del Mondiale di Formula 1, ma la Red Bull è in agguato e conferma di essere pronta a rovinare i piani dei ...

