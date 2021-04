Covid Italia, Rt a 0,85 (Di venerdì 30 aprile 2021) Covid Italia, lievissimo aumento per l’indice Rt, a 0,85 mentre la scorsa settimana era 0,81. E’ quanto apprende l’Adnkronos Salute dalla riunione della cabina di regia Iss-ministero della Salute. L’incidenza scende invece a 146 casi su 100mila abitanti, la scorsa settimana era 157 su 100mila abitanti. I dati del monitoraggio Iss-ministero della Salute e le decisioni della cabina di regia possono modificare la mappa colorata dell’Italia, che dall’inizio della settimana si presenta quasi tutta in zona gialla, ad eccezione di Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Valle d’Aosta, in zona arancione, e della Sardegna, in zona rossa. Sul fronte vaccini, “ieri in Italia sono state somministrate oltre 500 mila dosi di vaccino. Grazie alle donne e agli uomini del Servizio Sanitario Nazionale e a tutte le istituzioni per il ... Leggi su italiasera (Di venerdì 30 aprile 2021), lievissimo aumento per l’indice Rt, a 0,85 mentre la scorsa settimana era 0,81. E’ quanto apprende l’Adnkronos Salute dalla riunione della cabina di regia Iss-ministero della Salute. L’incidenza scende invece a 146 casi su 100mila abitanti, la scorsa settimana era 157 su 100mila abitanti. I dati del monitoraggio Iss-ministero della Salute e le decisioni della cabina di regia possono modificare la mappa colorata dell’, che dall’inizio della settimana si presenta quasi tutta in zona gialla, ad eccezione di Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Valle d’Aosta, in zona arancione, e della Sardegna, in zona rossa. Sul fronte vaccini, “ieri insono state somministrate oltre 500 mila dosi di vaccino. Grazie alle donne e agli uomini del Servizio Sanitario Nazionale e a tutte le istituzioni per il ...

Advertising

ivanscalfarotto : Oggi Italia Viva ha depositato il ddl per l'istituzione di una Commissione d’inchiesta sul Covid. Giusto che il Pa… - ItaliaViva : Covid, Italia Viva deposita DDL per l'istituzione di una commissione parlamentare d'inchiesta - Ettore_Rosato : L’#India supera 200mila morti #covid,il presidente Draghi fa sapere che “l’Italia non farà mancare il proprio soste… - ariolele : RT @LucioMalan: “La tragedia #Covid dell’India”: 3645 morti in un giorno. L’India ha 1390 milioni di abitanti: è come se in Italia ne moris… - ItalyInBasel : ??????????-????: ???????????? ?????????? ???????????? ?????? ?? ???? ???? ???????????? -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Italia Strakosha, la foto dice tutto: "Umore attuale" La sua stagione fin qui è stata in ombra: infortuni, Covid, titolarità persa con Pepe Reina tra i ... In totale appena sei presenze in campionato, una in Champions League e una in Coppa Italia. Bottino ...

Allegri a Torino: rifondazione Juventus più vicina. I rumors ... Milan , Napoli e Lazio : 3 poltrone per cinque squadre) e cercare di vincere la Coppa Italia (...ore intanto si è tenuto un vertice tra Elkann e Andrea Agnelli per decidere il futuro (dalla crisi Covid ...

Coronavirus Italia, Rt risale a 0,85. In Toscana i nuovi casi scendono a 870 / LIVE LA NAZIONE Rt risale a 0,85, scende l'incidenza a 146: il report dell'Iss Risale l’indice Rt nazionale di contagio del Coronavirus in Italia che la scorsa settimana era a quota 0,81 e che torna al valore 0,85, uguale a quello della settimana ancora precedente. L’incidenza c ...

A maggio i capi di Stato europei discuteranno un piano per il Pilastro sociale. Per questo è cruciale Il prossimo 7 maggio si svolge un importante appuntamento europeo, in Italia, in coerenza con un marcato provincialismo, non se ne sa quasi nulla e né la politica, né il governo hanno dato segnali o h ...

La sua stagione fin qui è stata in ombra: infortuni,, titolarità persa con Pepe Reina tra i ... In totale appena sei presenze in campionato, una in Champions League e una in Coppa. Bottino ...... Milan , Napoli e Lazio : 3 poltrone per cinque squadre) e cercare di vincere la Coppa(...ore intanto si è tenuto un vertice tra Elkann e Andrea Agnelli per decidere il futuro (dalla crisi...Risale l’indice Rt nazionale di contagio del Coronavirus in Italia che la scorsa settimana era a quota 0,81 e che torna al valore 0,85, uguale a quello della settimana ancora precedente. L’incidenza c ...Il prossimo 7 maggio si svolge un importante appuntamento europeo, in Italia, in coerenza con un marcato provincialismo, non se ne sa quasi nulla e né la politica, né il governo hanno dato segnali o h ...