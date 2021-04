Salvini e Fedez all’opposto sul Ddl Zan: il leader della Lega propone al rapper un incontro faccia a faccia (Di giovedì 29 aprile 2021) Botta e risposta Salvini Fedez. Il musicista da sempre si interessa alle battaglie sociali. Da tanto tempo lui e tanti altri artisti hanno criticato la scelta del Governo di rimandare la calendarizzazione del Ddl Zan. Riprendendo un post di Salvini sul coprifuoco ha voluto criticare il genere di battaglie sul quale insiste la Lega. Proprio gli esponenti del Carroccio avevano ostacolato il Ddl Zan e lo avevano considerato non prioritario. Matteo Salvini ha colto la palla al balzo e ha invitato il rapper ad incontrarsi. Salvini Fedez scontro A dare inizio al dibattito tra il leader del Carroccio e il rapper Fedez, un post di Salvini sulla battaglia del coprifuoco. “La libertà vince! ... Leggi su urbanpost (Di giovedì 29 aprile 2021) Botta e risposta. Il musicista da sempre si interessa alle battaglie sociali. Da tanto tempo lui e tanti altri artisti hanno criticato la scelta del Governo di rimandare la calendarizzazione del Ddl Zan. Riprendendo un post disul coprifuoco ha voluto criticare il genere di battaglie sul quale insiste la. Proprio gli esponenti del Carroccio avevano ostacolato il Ddl Zan e lo avevano considerato non prioritario. Matteoha colto la palla al balzo e ha invitato ilad incontrarsi.scontro A dare inizio al dibattito tra ildel Carroccio e il, un post disulla battaglia del coprifuoco. “La libertà vince! ...

Advertising

LegaSalvini : FEDEZ ATTACCA LA LEGA SUL DDL ZAN E COPRIFUOCO. SALVINI: «INCONTRIAMOCI» - GalvagniErik : RT @DSant65: #Salvini tende la mano a #Fedez sul #DdlZan 'Incontriamoci per parlare di diritti, lavoro e libertà' #discriminazione (in un… - DSant65 : #Salvini tende la mano a #Fedez sul #DdlZan 'Incontriamoci per parlare di diritti, lavoro e libertà'… - skyqueen1991 : RT @LucillaMasini: 'Caro Fedez, non è il momento delle polemiche' ha detto Salvini, quel politico che polemizza anche su un'unghia incarnit… - Roarrrrrrring : Salvini si venderebbe la nonna ed entrerebbe a fare parte del KKK e della croce Rossa insieme pur di racimolare due voti in più #fedez -