Confindustria Salerno-Confindustria Catania | Donne modello d’impresa | esperienze di business a confronto

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 29 aprile 2021) Creare legami tra gruppi diimprenditrici. Accrescere l’impatto della loro azione sul tema della diversità e della parità di genere sul lavoro. Individuare undi eccellenza imprenditoriale al femminile. Sono questi gli obiettivi che animano il progetto “di Impresa.di”, promosso da, in collaborazione con, presentato ieri in videoconferenza. L’evento ha messo aledi imprenditrici di territorialità diverse per tracciare quegli elementi comuni che contraddistinguono le imprese guidate da...