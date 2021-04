Cittadinanza a Liliana Segre | il sindaco | “Sono antisemita” Ma è un lapsu

Leggi su ck12

(Di giovedì 29 aprile 2021), ildi Gualdo Cattaneo ha spiegato perché non è favorevole al conferimento Ildi Gualdo Cattaneo (screen)Il leghista Enrico Valentini stava per far piombare Gualdo Cattaneo, il paese che amministra in provincia di Perugia, in un putiferio di critiche. Polemiche a non finire chestate evitate grazie a un consigliere comunale che ha evidenziato il “fraintendimento linguistico”. Il fattiaccaduti lo scorso 16 aprile. In videoconferenza era in corso il consiglio comunale e il primo cittadino spiegava il suo no allaonoraria alla senatrice a vita, sopravvissuta alla shoah ebraica. Ha spiegato che i motivi...