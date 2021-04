On. Iovino (M5s): “Su Recovery andava fatto di più, ma ora fronte comune per spese efficienti” (Di mercoledì 28 aprile 2021) “Sicuramente si poteva, anzi andava fatto di più con il Recovery per il Sud. Con Conte eravamo riusciti a ottenere una percentuale molto più alta, però 80 miliardi sono cifre notevoli per il Sud. Ora tocca solo spenderli in maniera efficace”, ha dichiarato l’On. Luigi Iovino, deputato del Movimento5stelle, nel corso della trasmissione “Campania oggi“, format di di Teleclubitalia (canale L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di mercoledì 28 aprile 2021) “Sicuramente si poteva, anzidi più con ilper il Sud. Con Conte eravamo riusciti a ottenere una percentuale molto più alta, però 80 miliardi sono cifre notevoli per il Sud. Ora tocca solo spenderli in maniera efficace”, ha dichiarato l’On. Luigi, deputato del Movimento5stelle, nel corso della trasmissione “Campania oggi“, format di di Teleclubitalia (canale L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

