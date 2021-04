L'arte di portare il soprabito (Di mercoledì 28 aprile 2021) Nora Ephron ebbe una madre sceneggiatrice, poi morta di cirrosi epatica, che per tutta la vita le fece un’unica raccomandazione: di prendere appunti, perché ogni cosa è materiale, e dalle nostre tragedie di oggi possono nascere le commedie di domani. La madre di Sergi Pàmies, scrittore catalano adorato in patria, non avrebbe potuto essere più diversa da Phoebe Ephron: Teresa Pàmies i Bertran fu una figura politica impegnatissima, visse in clandestinità, sposò quello che poi divenne il segretario del Partito unificato socialista della Catalogna, e morì a 92 anni. Sempre però scrivendo. E instillò nel figlio l’idea che “tutto ciò che viviamo è suscettibile prima o poi di convertirsi in letteratura”, anche gli eventi più piccoli, o le sensazioni più sottili di fronte alle cose grandi, come il pensiero che la cucina, quando ci si sta separando dalla propria moglie, sia il luogo più adatto ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 28 aprile 2021) Nora Ephron ebbe una madre sceneggiatrice, poi morta di cirrosi epatica, che per tutta la vita le fece un’unica raccomandazione: di prendere appunti, perché ogni cosa è materiale, e dalle nostre tragedie di oggi possono nascere le commedie di domani. La madre di Sergi Pàmies, scrittore catalano adorato in patria, non avrebbe potuto essere più diversa da Phoebe Ephron: Teresa Pàmies i Bertran fu una figura politica impegnatissima, visse in clandestinità, sposò quello che poi divenne il segretario del Partito unificato socialista della Catalogna, e morì a 92 anni. Sempre però scrivendo. E instillò nel figlio l’idea che “tutto ciò che viviamo è suscettibile prima o poi di convertirsi in letteratura”, anche gli eventi più piccoli, o le sensazioni più sottili di fronte alle cose grandi, come il pensiero che la cucina, quando ci si sta separando dalla propria moglie, sia il luogo più adatto ...

