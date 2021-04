Brutte notizie per chi vive di reddito di cittadinanza. Il fisco cala la scure e pignora (Di mercoledì 28 aprile 2021) Il reddito di cittadinanza è pignorabile. E’ quanto ha disposto un’ordinanza del tribunale di Trani in contrasto con quanto disposto dalla normativa applicata finora. In pratica, scrive laleggepertutti.it, lo Stato può riprendersi il sussidio nel caso in cui il percettore non riesca a saldare un debito con il fisco. O che deve essere versato all’ex coniuge in caso di divorzio. Come, appunto, ha deciso il tribunale pugliese. reddito di cittadinanza pignorabile Cosa dicono i giudici? Nell’ordinanza, si legge che “deve ritenersi pignorabile, senza l’osservanza dei limiti di cui all’ articolo 545 del Codice di procedura civile, il reddito di cittadinanza, stante l’assenza nel testo del decreto istitutivo di qualunque ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 28 aprile 2021) Ildibile. E’ quanto ha disposto un’ordinanza del tribunale di Trani in contrasto con quanto disposto dalla normativa applicata finora. In pratica, scrive laleggepertutti.it, lo Stato può riprendersi il sussidio nel caso in cui il percettore non riesca a saldare un debito con il. O che deve essere versato all’ex coniuge in caso di divorzio. Come, appunto, ha deciso il tribunale pugliese.dibile Cosa dicono i giudici? Nell’ordinanza, si legge che “deve ritenersibile, senza l’osservanza dei limiti di cui all’ articolo 545 del Codice di procedura civile, ildi, stante l’assenza nel testo del decreto istitutivo di qualunque ...

